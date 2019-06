Avatakse Jaan ja Johannes Luige ühisnäitus

Näitus uurib isa-poja suhteid ja mõjutusi, mis teineteisele antakse. Poja poolt vaadates on selleks lapsepõlv, mis on teda mudinud inimeseks kes ta praegu on. Igapäevaselt segunevad pildid ja mälestused lapsepõlvest, mis liiguvad tajude eest läbi. Isa poolt vaadates on selleks suur muutus, mis nihutas fookust elus. Laste näol tekkis ellu juurde uus muutuja, mis mõjutab otsuseid.

Jaan tegeleb materjaliga, et väljendada sümboolset või sõnastatavat. Johannes tegeleb ideega, et väljendada füüsilist. Materiaalse ja immatriaalse võrdse väljenduspotentsiaali kehastab ringsuunaline liikumine näitusesaalis füüsilisest ja ruumilisest kujutisest tekstilisse ja tagasi.

Johannes ütleb: „Sõnast dialoog võib välja lugeda, et suhtlejaid on kaks. Lisaks viitab see tugevalt millelegi keelelisele. Kui inimesed on samas pikalt koos, toimub suhtlemine ka teistel tasanditel. Antakse edasi informatsiooni, mis ei ole koheselt hoomatav. Juba koos olemine on mingit sorti dialoog. Läbi selle mõjutatakse teineteist.