Metsatöll avaldas kontsertvideo «Koduhiite kaitsel»

Eestis on teada ligikaudu 800 hiiepaika, mitu tuhat püha kivi, -puud ja -allikat ning sadu ristipuid. Pühapaiku leidub kõikides maakondades, pea igas kihelkonnas ning paljudes külades. Sadu neist looduslikest pühapaikadest on siiani kasutusel. Enamik meie pühapaiku on aga ohustatud ja kadumas unustamise kuid ka hävitamise tõttu. Ligi kuuesajas hiiepaigas leidub kaitstavaid arheoloogia- ja loodusmälestisi. Kuid ühtegi pühapaika Eestis senini kaitse all ei ole.