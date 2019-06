Valmis näitus Tallinna Toomkooli raamatukogust

Tegu oli nn fundamentaal- ehk õpetajate raamatukoguga. Alles 1906. aastal kui toomkool erakoolina taasavati, asutati koolis ka õpilasraamatukogu. 1893. aastaks kui toomkool venestussurve tõttu suleti, oli kooli raamatukogus kokku 4064 teost 11 386 köites. Oma aja kohta oli see üsna suur raamatukogu. Tänaseni on säilinud Tallinna toomkooli raamatukogu süstemaatilis-alfabeetiline kataloog – „Verzeichniss der in der Bibliothek der früheren Ritter- und Domschule vorhandenen Bücher und Werke, 1893“. See on käsikirjaline raamatkataloog, mille olemasolu tõttu on võimalik veel tätänapäeval saada ülevaatlik pilt Tallinna toomkooli raamatukogu liigitus- ja paigutussüsteemist ning sisulisest koostisest. Oluline tunnus raamatu toomkoolile kuulumise kindlakstegemiseks on ka templijäljend. Tempel on kujult ovaalne ning ladinakeelse tekstiga „Bibl. Schol. Equest. Reval“ (Rüütlikooli Raamatukogu. Tallinn, fotol).