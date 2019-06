Ernesaks kui muinsuskaitseobjekt

Ruth Alaküla tõdeb Eesti Päevalehes ilmud arvustuses: «Küllap oleks Ernesaksa lugu väärinud uut lähenemisnurka ja värskemat teemakäsitlust». Kui Owe Petersell palus Hirvo Surval Terevisioonis seda hinnangut kommenteerida, vastas Surva: «On traditsioone, mida peaks säilitama ja hoidma, mitte kogu aeg värskendama ja uuendama. Ja arvan, et ka Ernesaks on see, kellest võib-olla pigem peakski rääkima, et ta oleks meil meeles.»