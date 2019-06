Eesti kingitus Bulgakovi muuseumile

Unikaalne on eestikeelne raamat selle poolest, et see oli maailma kirjandusklassikasse kuuluva romaani «Meister ja Margarita» esimene väljaanne eraldi raamatuna tollases Nõukogude Liidus ning üks esimesi maailmas. Muuseumil seni seda eestikeelset raamatut polnud. Põhjus oli väga proosaline: Bulgakovi muuseumi peavarahoidja Jelena Aljohhina väitel nad üldse ei teadnudki, et juba 1968. aastal ilmus «Meister ja Margarita» Eestis eraldi raamatuna.