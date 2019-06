Lõppes Kanuti Gildi SAALi 18. hooaeg

Kokku sündis Kanuti Gildi SAALi kaasproduktsioonina sellel hooajal 10 uuslavastust ja installatsiooni. Publiku ette astus kunstnikke 13 riigist. Oma lavastusi näitasid Kanuti Gildi SAALis endiselt Eesti sõltumatu teatri ja muusika põhitegijad Tartu Uus Teater, Teater Kelm, Teater Must Kast, Kinoteater, Ansambel U: jt. Võõrustasime World Music Days festivali, NuQ Treff festivali ning improvisatsioonilise muusika kontserdite sarja Improtest.

18. hooajal esietendusid meie statsionaaris Kadri Noormetsa “Maandatud tõotus”, Sigrid Savi “Pushing Daisies”, Kädi Metsoja “tegeele”, Arolin Raudva, Mari-Liis Eskussoni, Katrin Kreutzbergi, Alise Bokaldere (ehk The Biofilm Sisters) “All That Goes Right”.