Raamist väljas. Sõnumid vabaduse linnast

Kohtusin kohaliku kunstniku Žanna Kadõrovaga, kes osales 58. Veneetsia biennaali peanäitusel «May You Live in Interesting Times», ja küsisin temalt, kas peakuraator Ralph Rugoff käis tal Kiievis ateljeevisiidil ning valis ta nähtud tööde põhjal näitusele. «Ei, kuraatorid ei käi siin,» naeris energiline Žanna. «Jah, Vilniusesse võivad nad veel minna, see on lihtsam, aga siia nad ei tule.»