Suurim rõõm seoses Jäneda Pullitalliteatris etenduva «Õnneliku tunniga» on Jaan Tätte tagasipöördumine dramaturgiasse. Tema näidendeid «Ristumine peateega», «Palju õnne argipäevaks» ja «Latern» on paarikümne aasta jooksul korduvalt lavastatud nii meie kutselistes kui ka harrastusteatrites. «Ristumist peateega» on lavastatud ka kümneid kordi väljaspool Eestit ja selle järgi, nagu ka näidendi «Meeletu» ainetel, on vändatud mängufilm.