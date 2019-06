Mul on üks paik, kuhu tulen taas, sealt saan ma jõudu, et elada*

Mulle meeldib rahvusarhiivi filmikogust aeg-ajalt vaadata vanu nõukaaegseid ringvaateid, kus uhke jutustajahääl räägib järjekordsetest töövõitudest ja tehaste käikulaskmisest Ida-Virumaal. Üks eredalt mällu talletunud kaadreid on põlevkivikaevandusest, mille juures diktor räägib: «On ju öeldud, et sipelgad võiksid maatasa teha Mont Blanci, antagu neile vaid aega.» Just seesuguse sipelgausinusega korraldavad Ivar Murd ja Raul Saaremets juba kolmandat aastat Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi territooriumil alternatiivmuusika festivali Mägede Hääl.