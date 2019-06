Kui pea ei ole saba…

Näituse pealkiri «Pea ja saba» (taani keeles – Hoved og hale) viitab taani kõnekäänule, mida kasutatakse, kui on vaja segastest asjadest aru saada, ehk leida üles, kus on antud loos pea, ja kus saba. Peterseni pealkirjad on üldse paljutähendavalt vihjelised ja sõnamängulised.

Püüdes tuvastada, kus asub Hausi näitusel pea, ja kus saba, võiks arvata, et viimaseks on revolvrikujuline «vett ja vilet» väljastav skulptuur «When ALL is DAD and GUN». Kunstnik pöörab maailmalõpulise sententsi «Kui kõik on surnud («dead») ja kadunud («gone»)“ irooniliseks repliigiks maailmas võimenduva agressiivsuse pihta. Samakõlaline pealkiri «Kui kõik on isa («dad») ja revolver («gun»)» kõlab iseenesest absurdselt, ehkki ähvardav võimukas isakujund on hoomatav. Näitusel loob see ülejäänud teostega, mis käsitlevad elurõõmu, vajaliku kunstilise pinge.