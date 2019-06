Eesti on Karlovy Vary filmifestivalil esindatud kolme filmiga

Äsja Shanghai rahvusvahelisel filmifestivalil rahvusvaheliselt esilinastunud «Skandinaavia vaikus» võistleb East of the West programmis. «Skandinaavia vaikus» on Martti Helde teine täispikk mängufilm. Poeetilise filmikeelega linalugu räägib loo õest ja vennast, kel pärast aastatepikkust eemalolekut, on keeruline leida ühist keelt.

Ksenija Okhapkina dokumentaalfilm „«Surematu» püüab mõista, mis ahvatleb inimesi vabatahtlikult maha salgama oma isiksust ja muutuma riiklikuks ressursiks. Venemaa Kaug-Põhja tööstuslinnas filmitud «Surematu» vaatleb vene kodanike vormimist värske pilguga. Eesti-Läti koostöös sündinud dokumentaalfilmi tootja on Riho Västrik produktsioonifirmast Vesilind. «Surematu» võistleb dokumentaalfilmide põhivõistlusprogrammis. Ühtlasi on see filmi maailmaesilinastus.

Hetkel valmimisjärgus olev Max Golomidovi «Yoyogi Haiku» uurib Tokyos asuvat YoyoGi parki. Maailmas, kus inimesed on kistud peatumatusse online maailma, on see üks vähestest paikadest, kus on võimalik ennast täielikult välja lülitada. Meditatiivne dokumentaal «Yoyogi Haiku» võistleb Euroopa Nõukogu kaastootmisfondi Eurimages poolt välja antavale auhinnale Lab Project Award, mis on suunatud eksperimentaalfilmidele. 50 000 euro suurune võidupreemia on mõeldud postproduktsiooniks ja/või kordusvõteteks.