Kivid. Veri. Purunematu klaas

Üks suhtumine. «Vaata, et sa naerma ei hakka, kirikus ei tohi naerda!» vaimutseb üks meesterahvas paar sekundit enne «Juuditi» esietenduse algust, poolvaljusti, et lähiümbrus ka kuuleks, kui enesekindel ollakse. Hing jääb piinlikkusest kinni. Õnneks on Ardo Ran Varrese muusika ja Priidu Adlase valguskujunduse ühisvägi sedavõrd jõuline, et pühib häbiärrituse.