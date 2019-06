Itaalia muusikafestivali fookuses on Eesti muusikud

Estonian Voices. FOTO: Konstantin Sednev

Eesti muusikud esinevad festivali eriprogrammis Suona Estonia (tõlkes Eesti kõla). Kõrvuti eesti esinejatega on festivali programmi fookuses ka Šveits. Koostööprojekti algataja ning korraldaja Eestis on Eesti Kontsert. Produtsent Svea Ideon-Marks märgib, et festivali huvi tutvustada eesti muusikat ja muusikuid on põhjalik ja siiras ning eriprogrammi ettevalmistustööd on kestnud terve aasta.

Festival hõlmab Itaalia Lecco, Lombardy, Milano, Monza, Brianza ja Lissone piirkondi. Kontserdid toimuvad väga erilistes paikades – villades, hoovides, tänavatel, väljakutel, galeriides, teatrites, kirikutes ning isegi tenniseväljakutel, ujulates. Algselt klassikalisele muusikale pühendatud festival on tänaseks hõlmanud ka džässi, bluusi, folki, elektroonilist muusikat ja teisi valdkondi. Ka festivali nimes on viidatud mobiilsusele (Mobili) - nii on festival jätkuvalt otsimas ja avastamas uusi põnevaid kontserdipaiku.

Festivali algataja ja kunstiline juht Saul Beretta sõnul on Suoni Mobili festivalist kujunenud eriline sündmus Itaalia kultuurielus. Kümnes tegutsemisaasta on tõestuseks, et festival on kasvanud laia võrgustikuga rahvusvaheliseks sündmuseks. Kõik kontserdid on publikule tasuta, sissepääsuks aga võib soovi korral teha annetuse, mille osas on publik suhteliselt helde, sest festival on oma kõrgetasemeliste kontsertidega saavutanud kuulajate usalduse.

Festivali külastab igal aastal ligikaudu 20 000 inimest. Esinejad saabuvad festivalile üle kogu maailma – Eestist, Rootsist, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Šveitsist, Portugalist, USA-st ja teistestki riikidest. Ühtekokku kõlab 25 kontserdipaigas 67 konserti.