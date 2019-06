Muusika vallutab Ida-Virumaa

Kõik lavad on heitliku ilma vastu kindlustatud. «Pealavale oleme seekord sidunud ümber tsirkusetelgi ja sellega festivalikogemuse eriti uhkeks ja täiesti vihmakindlaks teinud,» kinnitab festivali korraldaja Ivar Murd. Mägede Hääle muusikaprogrammi võrdleb Murd kaevanduse tööstusliiniga. «Vaguniteks on meil neli lava, lõhkeaineks Rezzett, kelle hiljutiste saavutuste hulka kuulub näiteks esinemine suurel Tokyo moenädalal. Laternaks kiivril on meie aja teraseim detektiiv Mart Avi ja tundliku meelega kanaarilinnuks kaevanduses on Anna Kaneelina.»