«Matrix» linastub Tallinnas suurel ekraanil

Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod märkis, et juuni kolmapäevadel näidatud «Pulp Fiction» oli uskumatult suure külastatavusega ning juba praegu on ka kolmapäevasele, 3. juulil linastuvale «Matrix» esimesele seansile ligi kolmveerand piletitest müüdud, kuigi seanss toimub Coca-Cola Plaza suurimas iSense saalis.

«Mul on väga hea meel, et meie Kinoklassika sari on nii populaarne ja eriti hea meel on selle üle, et ka mina, kui suur «Matrix»filmi fänn saan seda filmindust tugevalt mõjutanud teost uuesti näha suurimalt võimalikult ekraanilt ning super kvaliteediga, sest film tuleb Eestis esmakordselt näitamisele kristallselges 4K resolutsioonis,» lausus Novod.