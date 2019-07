Viimastel aastatel paistab küll, et paarisrakendid on Eesti kunstiväljal moes. Ühisnäitusi on kunstnikud muidugi alati mõistnud korraldada, aga enamasti on need, kellest jutt käib, kas sama eriala esindajad või lausa lähemalt elu-, ateljee- või vähemasti mõtte- ja põlvkonnakaaslased. Nüüdne trend on aga pigem selline, et publiku rõõmuks pannakse piltlikult öeldes duetti laulma siga ja kägu, genereerides sellega hoobilt hulga üllatavaid võrdlusi ja elamusi. Võrdluses selgub tõde, teadagi.