Haapsalu Tšaikovski festival sai piduliku punkti

Samal õhtul kostitasid kuulajaid rikkaliku kavaga ka Peterburi Kammerooperi solistid Valentina Fedenjova ja Aleksei Pašijev, keda on pärjatud rohkete rahvusvaheliste auhindade ja tunnustustega. Tšaikovski festivalil esitasid nad kava 19. sajandi vene ja itaalia heliloojate aariate ning romanssidega. Kava sidus tervikuks harf – suurejooneline pill, mida meie lavadel nii väljapaistvas positsioonis kuigi sageli ei kohta.

28. juunil esinesid Uuemõisa mõisas telekonkursilt "Klassikatähed" tuttavad virtuoosid Marcel Johannes Kits ja Sten Heinoja, kes on viimastel aastatel teinud suurejoonelisi tegusid maailmalavadel ning pälvinud publiku tunnustuse ja heakskiidu. Haapsalu toomkirikus andis dirigent Mikk Üleoja juhatamisel suurejoonelise kontserdi Eesti Rahvusmeeskoor. Tundevärvidest tulvil kontserdil "Hing igatseb taevasse" kõlas Pjotr Tšaikovski, Cyrillus Kreegi, Georgi Sviridovi ja Tõnu Kõrvitsa looming.

Muuhulgas on värvikas orkester kandnud ühe päeva jooksul ette kõik Ludwig van Beethoveni sümfooniad, esitanud piimabaarides madrigalikomöödiaid ning korraldanud Mozarti karaokekontserte. Haapsalu toomkiriku pani orkester helisema Tšaikovski aegumatu keelpilliserenaadi ning Mozarti "Jupiteri" sümfooniaga, mille kohta on Robert Schumann öelnud nii: "Maailmas on asju, mille kohta pole midagi lisada.".