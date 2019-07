Suvepealinnast saab kontsertlava ligi 300 muusikule Eestist ja välismaalt

Pärnu Muusikafestivali juhi Kristjan Halliku sõnul on alates 2011. aastast toimuv igasuvine festival, nii kuulajate kui ka muusikute seas pikisilmi oodatud tippsündmus. «See festival ei ole ainuüksi üks Eesti muusikaelu oluliselt mõjutanud festivale, vaid kasvamas ka üheks märkimisväärseks orkestrifestivaliks kogu Euroopas,» märkis Hallik.

«Juulikuu keskel on kõik pilgud suunatud meie armsale Eesti suvepealinnale, mis muutub suureks kontsertlavaks, kus on üheks tervikuks kokku põimitud muusika nautimine ja teadmiste edasi kandmine. Siia tuleb seitsmeks päevaks kokku maailma tippklass, kokku üle 250 muusiku ligi 20 riigist, ja saab nautida kõrgetasemelist programmi.»

Nädal aega kestval festivalil saab publik nautida mitmekülgset ja rikkalikku muusikagurmeed, mis toob Eestisse mitmeid etteasteid ja kooslusi, keda siin harva kohtab. Eelakord festivalile antakse juba pühapäeval, 14. juulil, ainsal kontserdil Tallinnas, mil Jaani kirikus saab nautida dirigeerimiskursuslaste ja Järvi Akadeemia Sinfonietta etteastet, solistiks metsasarvemängija Alec Frank-Gemmill.

Esmaspäeval 15. juulil toimub festival ametlik avakontsert Pärnu kontserdimajas, kus Neeme Järvi juhatab Tallinna Kammerorkestrit ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori. Solisti rollis on Berliini Filharmoonikute esiklarnetist Wenzel Fuchs, võluv Elina Nechayeva ja teised. Festival jätkub teisipäeval, 16. juulil «North Around the Baltic Sea» kontserdiga, mis ühendab Läänemere-äärsete maade muusika ja mille eestvedajaks on särav viiuldaja Hugo Ticciati.

Kristjan Halliku sõnul on 19. juulil võimalik osa saada eelmiste festivalide jooksul juba publiku südamed võitnud muusikute üleastumisest Pärnu Muusikafestivali galal. Gala kava on seekord koostanud Erkki-Sven Tüür, kes on festivali resideeruv helilooja.

«Pärdi ja Vasksi teostest koostatud kava kuuleb 20. juulil Pärnu Uue Kunsti Muuseumis kontserdil ANSEL, mis on ühendatud Kaupo Kikkase fotonäitusega,» lisas Hallik. «Need on mõned märksõnad, mis selle aastast festivali ilmekalt kirjeldavad. Kogu programm muudab Pärnu üheks nädalaks klassikalise muusika epitsentriks, mis ühendab armastatud heliloojate loomingu ning muusikute maailmatasemel etteasted,» ütles festivali juht.

Nii avaneb võimalus kahel korral kuulata Pärnu Muusikafestivalist välja kasvanud Eesti Festivaliorkestri etteasteid Paavo Järvi juhatusel, mis on nende selle suve ainsateks esinemisteks Eestis.

Halliku sõnul ei puudu ka sündmuselt traditsiooniline Järvi Akadeemia, kus noortel talentidel on võimalus osaleda dirigeerimis- ning keelpilli- ja puhkpillimängijate töötubades. Ta lisas, et seda panust, mille on andnud maestro Neeme Järvi ja festivali kunstiline juht Paavo Järvi festivali kasvamisse ja arendamisse, on võimatu sõnadega kirjeldada.

Sündmusele loob võimsa kulminatsiooni 21. juulil Pärnu kontserdimajas toimuv Pärnu Muusikafestivali lõppkontsert, kus saab nautida ka ühe kaasaja vägevama bassi, harva Eestisse sattuva Eesti ooperilaulja Ain Angeri esinemist.