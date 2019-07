Eestikeelset mahedakõlalist kitarrimuusikat viljeleva ansambli Öösorr esimese ja seni ainsa plaadi väljatulemisest on praeguseks möödunud juba kümme aastat. Nüüd on viimaks oodata sellele lisa – uue plaadi salvestamine juba käib ning plaadi ilmumine on ainult aja küsimus, kuigi täpset kuupäeva, mil see juhtub, esialgu veel välja ei hõigata.