Kohtume Tarantino filmidest «Vihane kaheksa» ja «Vabastatud Django» tuntud Walton Gogginsiga Lõuna-Aafrikas, «Varjatud võimu» («Deep State») teise hooaja võtteplatsil. Kuigi suur osa esimese hooaja näitlejatest on sarjas samaks jäänud, peategelase rollis me briti näitlejat Mark Strongi sel aastal ei näe – tema asemel on sisse toodud tegelane Nathan Miller, Lääne-Aafrikas tegutsev süvariigi probleemide lahendaja, keda kehastabki Goggins.