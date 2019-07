Humaansus kärtsu, mürtsu ja pooliku maailmalõpu tagant

Ka minu puudulike kogemustega, mis puudutavad kauget Ameerika mandrit, pole ma kunagi pidanud ühtki osa New Yorgist sõbralikuks naabruskonnaks. Nii palju kui olen näinud filmilinalt ja sarjadest (Marvel, ma vaatan ka sinu suunas ja küsin, mitu korda saab üks rühmitus New Yorki maha lammutada, enne kui keegi viimaks sekkub), lugenud raamatutest, on see mulle alati kangastunud kohana, kus lihtsalt ei saa turvaline olla. Veelgi enam, lugedes uudiseid (seekord fiktsioonimaailmast välja astudes), paistab, et ka ülejäänud Ameerika pole grammigi etem.