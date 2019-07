Koomiks «Pesakond» jõuab Kumusse

«Pesakond» on Eesti üks pikaealisemaid, populaarsemaid ja enimavaldatud koomikseid, mis alustas ilmumist 1994. aasta 5. juulil ajalehes Post. Autor Madis Ots oli siis vaid 16-aastane. Postile järgnesid Õhtuleht, Sõnumileht, Eesti Päevaleht, portaal jippi.ee ning Äripäev. 2000ndatel murdis «Pesakond» edukalt välja traditsioonilisest formaadist, kui koomiksiribadele lisandusid valgele lõuendile joonistatud üksikpildid. «Pesakonna» kauaaegsele menule on pakutud erinevaid selgitusi – selle ebatsensuurne absurdihuumor ja lakooniline omanäoline joonistusstiil mõjuvad vabastavalt, apoliitilise ja valdavalt mittepäevakajalisena on selle sisu ajatu, koomiks tabas oma algusaastatel hästi 90ndate pöörasust sellesse perioodi kinni jäämata.