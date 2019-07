Ugala osaleb Hispaanias rahvusvahelisel festivalil

Ugala teatri loomingulise juhi ja lavastuse ühe peaosalise Ott Aardami sõnul on see Ugala teatrile erakordne võimalus seal kaks etendust mängida. „Kuna tegemist on Hispaanias ühe väärikaima teatrifestivaliga, mis sel aastal toimub juba 42. korda, siis loodan, et see saab olema ka kultuuriliselt rikastav mõlemale poolele“.

Calderoni vaimukas ja võluv mõõga- ja mantlikomöödia "Nähtamatu daam" on hispaania teatri üks tüvitekste ja siiani laialt mängitud näidend. „Kindlasti on sealse publiku vastuvõtt erinev eesti publiku omast. Ilmselt on see neile üpris eksootiline, kuidas üks väike põhjapoolne riik tõlgendab nende armastatud autori näidendit, millega meie avasime Lembit Petersoni lavastuses Ugala teatri renoveeritud maja,“ sõnab Aardam.

Eriline on ka sealne mängupaik Corall, mis on 17. sajandist pärit vabaõhu teatrisaal. „Tegemist on kõige paremini säilinud Coralliga üldse. Just selliseid mängupaiku silmas pidades lõi Calderon ja teised tollased autorid oma teosed,“ lisab Aardam.

Renoveeritud Ugala teatrimaja avalavastuse meeskonda kuulus ka mitu hispaanlast. 2017. aastal esietendunud lavastuse kunstnik on hispaanlane Jara Martínez Valderas, muusikaline kujundaja ja helilooja Germán Díaz ning videokunstnik Diego Palacio Enríquez. Loomingulisse truppi kuulusid ka valguskujundaja Rene Liivamägi, liikumisjuht Tiina Mölder ning lavalise võitluse seadis Indrek Sammul. Laval on Ott Aardam, Laura Peterson, Martin Mill, Laura Kalle, Aarne Soro, Ilo-Ann Saarepera, Janek Vadi, Vallo Kirs, Marika Palm ja Pille-Riin Lillepalu.