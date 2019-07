ARVUSTUS. Laulupeo esimene kontsert kinnistas rahvuslikku kaubamärki

Kahtlemata on kõige dramaatilisema tähendusega olnud tsaariajal ning nõukogude perioodil peetud peod, kus tuli tänada keisrit, Leninit, Stalinit ja erinevate elukutsede esindajaid kolhoosnikest kaevuriteni. Neist ilmselt kõige iseloomulikum on 1950. aasta laulupidu, kus mh tulid ettekandmisele palad “Kantaat Stalinist”, “Laul Stalinile”, “Stalini nimega” ning “Au Stalinile”.

Kuid ka märksa hiljem olid mitu pidu vägagi punase kavaga, näiteks 1975. ja 1985. aasta üldlaulupeod. Sellised peod muutsid palju tähtsamaks need vähesed laulud, mida tegelikult oodati – heaks näiteks on “Mu isamaa on minu arm” 1947. aasta laulupeol ja ka hiljem, näiteks 1985 “Laul Põhjamaast” või 1990 ajastule omased “Eesti lipp” ja “Eesti olema peab vaba”.

Laulupeo avakontsert FOTO: Mihkel Maripuu

Kui lisada kahele võõrvõimu perioodile esimese vabariigi aeg, saabki kokku vähemalt kolm erinäolist perioodi. Taasiseseisvumise alguses oli põgus aeg, mil laulupidude positsioon ei tundunud sama enesestmõistetavalt kindel kui kümmekond aastat hiljem, mil kõigis kultuurivaldkondades hakkas huvi eestikeelse materjali vastu uuesti tõusma. Uue põlvkonna rahvuslikkusega on lisandunud ka paremad tehnilised vahendid, turundus ja stiiliraamatud, korralikud tualetid ja viineri kõrvale tõusnud mojito ja kiirtoiduautod.

Kasvav turistide hulk näitab ka teist poolt, midagi Brasiilia karnevali, rootslaste Vasalopetti või, vabandage võrdlust, Pamplona härjajooksu kombel, mis ikkagi tõmbab kohale ligi miljon inimest.

Käesoleva aasta üldlaulupidu kinnistab seda muljet veelgi - protestivaimu kandmise vajaduse kadumisest tekkinud auk on täidetud laulupeo kui rahvusliku suurürituse kaubamärgi tugevdamisega, mis on tihtipeale tähtsam kui ürituse sisu. Mõne kindla kõrghetke asemel on rõhk ürituse kogukaalul.

Kuigi enamasti rõhutatakse, et laulupidu on eestluse pidu ja suunatud eelkõige endile, näitab kasvav turistide hulk ka teist poolt, midagi Brasiilia karnevali, rootslaste Vasalopetti või, vabandage võrdlust, Pamplona härjajooksu kombel, mis ikkagi tõmbab kohale ligi miljon inimest.

Laulupeo avakontsert «Õpetajale» FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Rahvuslik kaubamärk võib kõlada küünilis-kaubanduslikult, kuid sellist nähtust on võimalik luua ainult pika ajaga ning tegu on väga hinnalise saavutusega. Tunnen tervet hulka eestlasi, kes pole iial käinud ühelgi laulupeol, kuid keegi ei saa vaielda, et tegu on meie kultuuris ühe suurima kandepinnaga nähtusega, mis toob endiselt kokku tavatu hulga publikut ning on kahtlemata üks peamisi põhjuseid, miks just muusikas on meie rahva seast esile tõusnud rohkem maailmatasemel tegijaid kui üheski teises kultuurivaldkonnas.

Ülimalt eestlaslik nähtus on ka kõigi laulupidudega kaasnevad vaidlused, mis tihti on väga sarnastel teemadel. Kui varem tuli repertuaari pidevalt kaasata lihtsalt punaseid või vennasrahvaste laule, siis taasiseseisvumisest on toimunud vaikne jagunemine esimese päeva n-ö akadeemilisemaks ja teise päeva rahvalikumaks kontserdiks.

Sellesse on sisse kirjutatud samasugune konflikt nagu vabariigi aastapäeva kontsertide puhul, mis teatud kirjutamata reeglitest hoolimata mitte kuidagi ei saa kõigile meeldida.

Laulupeo avakontsert FOTO: Mihkel Maripuu