ARVUSTUS. Laulurõõmust, kalamaksaõlist ja magustoidust

Laulupeo eel tõusis järjekordseks personaalküsimuseks Alo Mattiiseni looming, õigemini tema laulude puudumine tänavuses kavas. On küll arusaadav, et kava koostajad ei soovi näha olukorda, kus kindlalt repertuaari kuuluvaid laule on liiga palju, sest see muudaks kogu ürituse liialt ettearvatavaks ja korduvaks.

Huvitaval kombel on aga tegu pigem reegli kui erandiga, sest tegelikult on Mattiiseni laulud varem üldlaulupeo kavas olnud kõigest kaks korda, 2009 ja 2014. Samuti on üsna sageli teemaks olnud Tõnis Mägi “Koit”, mis on kavas olnud 1994 ja 2014, aga erilise kahtluseta võiks paljude arvates kuuluda püsirepertuaari.

Kui sama teemaga edasi utreerida, siis kuigi laulupeo kavasse “Koit” ei jõudnud, esitas autor seda tänavu Vabaduse väljakul EKRE tõrvikurongkäigul, mis tekitab nii mõnelegi programmi koostajale või kuulajale dilemma, kas “laul on ikka kõigest laul”.

Pärast aastakümneid kestnud poliitilist laengut laulupidudel on korraldajad üritanud hoida programmi apoliitilisena, aga pole kindel, kas see ka tulevikus õnnestub. Põhimõtteline küsimus on see, et kui kehvasti peavad asjad ühiskonnas olema, et mingi seisukohtavõtt oleks üldse vajalik?

Praegu mõjuks laulupeo politiseerimine ürituse mainele pigem kahjulikult. Tõnis Mägi lauludest kõlas “Ilus oled, Isamaa” lauluväljakul kaks korda ja teist korda autori puldist kaasalaulmise saatel.

Teise päeva kava oli vaheldusrikas, ilmselgelt meeldis publikule ja rahvast oli palju. Kui unustada teatud segadused piletimüügi ja linnatranspordiga, siis on etteheited või soovitused tulevikuks spetsiifilised, näiteks võiks nüüd juba mitme kogemuse järel kaaluda poliitikute sõnavõtust loobumist ja piirduda üksnes presidendi avasõnadega.

Teiseks jäi mulje, et regilaulule tuginemist on ehk natuke liigagi palju ja võiks selle asemel kaaluda rohkem uuema materjali kaasamist. Paari populaarsema või rahvusvaheliselt tuntud loo kavasse lisamine ei murra veel laulupeo olemust, aga arvestab rohkem publikuga.

Kuna laulupidu üritusena toimib ja ka rahvusvahelistub, pole seda mõtet lammutada, kuid väikesed kohendused ei tohiks tulevikus olla välistatud.

Uute lugude puhul jäi silma ka see nüanss, et laulusõnade autorite seas on väga vähe noorema põlve autoreid ning nii mõnedki laulud kannatavad teksti nõrkuse all – ikka on paremad tekstid kaugemast klassikast nagu Alver ja Liiv või siis juba staažikad sõnade autorid nagu näiteks Leelo Tungal.

Kohati meenus lõputult korduvate sõnade ja kujunditega metal, kus näikse laulusõnu koostatavat lototroni abiga, iga kord loositakse uue laulu jaoks sõnu mõnekümne väljendi seast nagu “Eesti”, “süda”, “tuli”, “võitlus” jne. Miskipärast ei ole leitud üles andekamaid nooremaid laulutekstide autoreid (üldises kontekstis lahterdub siin näiteks veel isegi 1970 sündinud Aapo Ilves nooreks).

