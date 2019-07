«Skandinaavia vaikus» võitis A-klassi festivalil auhinna

«Mul on eriliselt hea meel, et Skandinaavia vaikus on alustanud oma festivalide teekonda sellise tunnustusega. Europa Cinemas Label award on kvaliteedimärk, mis aitab meie filmil levida ning jõuda rohkemate vaatajateni. See on oluline nii meie filmile aga ka Eesti filmile tervikuna,» märkis Helde. Nimetatud auhinna on eelnevalt võitnud vaid üks kodumaine film — Ilmar Raagi «Klass» (2007). «Skandinaavia vaikus» on Martti Helde teine mängufilm. Karlovy Varys toimus filmi Euroopa esilinastus. «Skandinaavia vaikust» on võimalik taas ekraanidel näha Apollo kino «Laulu- ja tantsupeo eriprogrammi» raames juulis. Rohkem infot Apollo kino kodulehelt.