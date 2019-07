Mida arvab Arvo Pärt laulupeost?

Juubelilaulupidu on peetud. Hoidkem, et see armastuse tuluke ei kustuks!

Arvo Pärt: «Laulupidu on üks armastuse tuluke, mis soojendab meie kõikide südameid siin kargel põhjamaal. Hoidkem seda pühana! Hoidkem, et ta ei kustuks! See on meist igaühe varandus, see on Eesti varandus.