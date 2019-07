Retroihalejast nohiku märg unelm

On aasta 1985. Käes on tärkava armastuse suvi ja kõigist tuttavatest jõnglastest on kasvanud noored ja tiirased teismelised, kes on esmakordselt elus avastanud vastassoo ja asjaolu, et vastassooga on aeg-ajalt päris tore sülge vahetada. Kuid ometigi pole südasuvine idüll täielik, sest rõske külma sõja aeg on Hawkinsisse kohale lennutanud Venemaa Sotsialistlikust Vabariigist helgeimad pead, kel pole plaaniski lubada lastel olla kasvõi üheks suveks lihtsalt lapsed.