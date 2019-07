Ugalat külastas 99. hooajal ligi 87 000 teatrisõpra

Lavastuse jaoks loodud originaalmuusika tõi Argo Valsile teatri aastaauhindade nominatsiooni. Noormetsa käe all jõudsid möödunud hooajal lavale ka Andrew Bovelli perekonnadraama „Surmkindlad asjad siin elus“ ning suvelavastus „Ruth“, mille kaasautor Noormetsa kõrval oli Soome dramaturg Esko Salervo.

Publiku suure poolehoiu võitis sel hooajal esietendunud Ugala teatri näitlejatele Luule Komissarovile ja Peeter Jürgensile pühendatud näidend „Meistrite liiga“, mille tunnustatud näitekirjanik Urmas Lennuk kirjutas just neid kahte Ugala legendi silmas pidades ning mille lavastas Tanel Ingi.

Muusikalisõprade rõõmuks jõudis pärast 10-aastast pausi taas lavale muusikal. Taago Tubin lavastas Iiri muusikali „Once“, mille peaosades on Priit Võigemast ja Laura Kalle. John Carney samanimelisel mängufilmil põhineva muusikali libreto autoriks on tuntud Iiri näitekirjanik Enda Walsh, muusika ja laulusõnad on loonud filmis peaosi mänginud Glen Hansard ja Markéta Irglová. Muusikajuhtidena olid lavastusprotsessi juures Peeter Konovalov ja Andre Maaker.