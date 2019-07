Tilluke laulupidu kesk-rokiklubi

Juba aastakümneid tegutsenud Corrosion of Conformity’l olid kõik eeldused talletada end iga rokisõbra mälupilti kui hõrk magustoit. Neil olid selleks olemas kõik komponendid – värske, võiks isegi öelda, et veel tuline album, originaalkoosseis, teravad rifid ja bluusiga immutatud meloodiline heavy, mis peaks iga raskemuusika austajal suu vesiseks tegema. Ometigi jäi kontserdil maitsest pisut vajaka.

Tugevate psühhedeelsete mõjutustega bluusiline heavy-muusika, mida Corrosion of Conformity viljeleb, on oma tuumas lihtne, kuid see-eest lööv ja mõjus, vähemalt kauamängivate kontekstis. Lihtsus pole halb, kuid punased lipud kerkivad hetkel, mil lihtsusega kaasneb eoon, mida on raske maha raputada, ja ilmselge musikaalne või visuaalne püüd seda igavust maha raputada.

Bändi värskeimal albumil «No Cross No Crown» on hoolimata kollektiivi soliidsest east tunda tõelist tuld ja iseloomu. On säravaid hetki, kus heli kärgib kõrvus nagu kõu ning tekib soov juukseid lennutada nii, et kael paigast raksatab, kuid sellest kõigest jäi eile õhtul puudu füüsilises kohaolus. See lihtsalt ei änganud seda tunnet hetkemomendis. Kõik sulas ühte ning iga eelnev lugu kõlas järgnevale üleliia sarnaselt.