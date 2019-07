Katie Melua: hea laulukirjutaja hoiab alati kõrvad lahti

Katie Melua on telefonis väga soe ja avatud. Intervjuu andmise ajal on ta bändiga Londoni stuudios, et eelolevaks Euroopa turneeks valmistuda. Räägime temaga Gruusias veedetud lapsepõlvest, teest suurde muusikasse, laulusõnade inspiratsiooniallikatest ning sellest, mida Eesti publik võib 19. juulil Haapsalu lossihoovis Rock in Haapsalu eelolevalt kontserdilt oodata.