Pärnu Muusikafestival algab Tallinnas

«Juulikuu keskel on kõik pilgud suunatud meie armsale Eesti suvepealinnale, mis muutub suureks kontsertlavaks, kus on üheks tervikuks kokku põimitud muusika nautimine ja teadmiste edasi kandmine. Siia tuleb seitsmeks päevaks kokku maailma tippklass, kokku üle 250 muusiku ligi 20 riigist, ja saab nautida kõrgetasemelist programmi.»

Halliku sõnul ei puudu ka sündmuselt traditsiooniline Järvi Akadeemia, kus noortel talentidel on võimalus osaleda dirigeerimis- ning keelpilli- ja puhkpillimängijate töötubades. Ta lisas, et seda panust, mille on andnud maestro Neeme Järvi ja festivali kunstiline juht Paavo Järvi festivali kasvamisse ja arendamisse, on võimatu sõnadega kirjeldada.

Festival jätkub teisipäeval, 16. juulil «North Around the Baltic Sea» kontserdiga, mis ühendab Läänemere-äärsete maade muusika ja mille eestvedajaks on särav viiuldaja Hugo Ticciati. Kristjan Halliku sõnul on 19. juulil võimalik osa saada eelmiste festivalide jooksul juba publiku südamed võitnud muusikute üleastumisest Pärnu Muusikafestivali galal. Gala kava on seekord koostanud Erkki-Sven Tüür, kes on festivali resideeruv helilooja.