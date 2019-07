Eesti Riiklik Sümfooniaorkester avas Prantsuse Raadio festivali Montpellier’s

Just Rousseau kutsus 1990. aastate alguses Neeme Järvi esmakordselt Šveitsi-Romaani Orkestri ette. «Seejärel nägin pidevalt, kui ta Pariisis juhatamas käis, viimati Prantsuse Rahvusorkestri ees. Imetlen teda tohutult, tema mahukat diskograafiat, eriti Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga. Just seepärast soovisin, et Neeme Järvi ja tema orkester tuleks avama 35. Prantsuse Raadio festivali Montpellier’s, mis keskendub Balti- ja Põhjamaade muusikale. See muusika on mulle juba pikka aega väga kallis olnud,» kommenteeris Rousseau.