Märt-Matis Lille kirjutas suitsusaunale muusika

Kaasaegset ja arhailist maailma ühendav muusikalavastus «Suidsusannasümfoonia» on eepiline lugu maailma loomisest, kus tegevuse keskmes on suitsusaun. See on lugu loomisest, aga ka Loojast, inimese loodavast, rõõmudest, lootusest, kaduvusest. «Tegemist ei ole etnograafiaga vaid igavikulise teemaga, miks me siin elame, miks me usume kombeid ja rituaale, mis meie esivanemad on meile pärandanud,» ütleb lavastaja.