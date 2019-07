Piip ja Tuut lähevad kosja

Suvelavastuses räägivad Piip ja Tuut ehal käimisest ja õitsile minekust, armumisest ja abiellumisest nii, nagu see võis olla meie esivanemate noorusajal. Koos võetakse ette üks kosjasõit ning elustatakse ennemuistseid pulmakombeid. Kes saab tanu alla ja kes peab kosjahobu mängima selgub kohapeal. Võib olla pannakse ka kellelegi publiku hulgast silm peale ja päitsed pähe.

Seekordsel Piip ja Tuut Teatri suvetiirul on ka laiem märgiline tähendus. Need etendused võivad jääda viimasteks avalikeks etendusteks, kui enne uue hooajal algust ei leita teatrile rahastajat. Rendimaja ja väikse teatrisaaliga eraetendusasutus, kes tegutseb riigi poolt ohtralt doteeritud teatrite kõrval ei pea kaua vastu, ta lihtsalt hääbub ebaausas konkurentsis loomingulise trupi ületöötamise koorma all.