Klaaspärlimäng on ka Tallinnas

Kavasse valitud XX ja XXI sajandi muusika teeb austusavalduse mõlema riigi hiljuti möödunud iseseisvumise 100. aastapäevale. Kontserdi pealkiri on insipreeritud poola helilooja Maciej Balenkowski teosest “Time is ticking” (2015), mis pälvis auhinna “Sinfonietta per Sinfonietta” heliloomingu konkursil.