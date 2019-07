Soomes algavad metal-kudumise maailmameistrivõistlused

Soomlased, kes on üldiselt tuntud oma heavy-lembuse poolest, on nüüd astunud sammu kaugemale ning ühendanud metalmuusika soomlaste teise lembetegevusega, milleks on kudumine.

Ekstravagantne võistlus on täiendus teisele lõbusale Soome heavy-muusika konkursile - õhukitarri meistrivõistlustele. Lõbusa heitluse eesmärgiks on näidata inimestele, et kudumine ja raskemuusika pole üksteisest sugugi kauged, vaid jagavad omavahel nii mõndagi ühist. Näiteks näevad soomlased mõlemat kui midagi, mis on neile emapiimaga hällist kaasa antud.