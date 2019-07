Industriaalmuusika legend Ministry esineb Tallinnas

Ministry esineb esmakordselt Eestis juba teisipäeval, 16. juulil, külalisesinejana astub lavale Dying Fetus. Ministry klubikontsert Tallinnas on seda tähelepanuväärsem, et varasemalt on lähim võimalus olnud bändi vaadata ja kuulata aastaid tagasi põhjanaabrite festivalil Tuska, kus astuti üles peaesinejana. Ninamehe Al Jourgenseni veetud Ministry on raskema industriaalmuusika üks olulisemaid bände ning žanri alusepanijaid.

«See ei ole anti-Trump album, pigem on see «Kas sa panid tähele, mida koolis räägiti? Kas inimestel on veel mingisugune intellektuaalne uudishimu alles? Vaatame peeglisse, kas see on tõesti see, mis te olla soovite?» küsimustega album,» seletab Jourgensen lähenemist.