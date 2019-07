Tuleval neljapäeval, 18. juulil Tartus ERMi esisel platsil toimuv Metallica kontsert on välja müüdud. Kokku viies erinevas hinnaklassis müügil olnud u 60 000 piletit on tänase seisuga leidnud omale omaniku. Samuti on otsas pääsed telklasse. Hetkel on saadaval veel üksnes pileteid ürituse tasulisele parkimisalale.