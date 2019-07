Eesti koostööfilm võitis Šveitsis tähtsa auhinna

Auhind «Imagining the Future» on pühendatud kunstnikutööle ning sellega kaasneb 5000 EUR suurune preemia. Preemia anti välja filmile, «mis on tehtud äärmiselt nappide vahenditega kuid suure kire ja leidlikkusega ning mille retro- ja lo-fi esteetika viib meid maailma, kus liikuv pilt ja animatsioon tekitavad koos üllatava tulemuse». Filmi kunstnikutöö autorid on režissöör Miguel Llansó, eesti filmikunstnik Anna-Liisa Liiver ning Aitor ja Fran Almuedo Hispaaniast.

Miguel Llansó teine täispikk mängufilm «Jeesus näitab teed kiirteele» räägib loo aastast 2035, mil Tallinn on muutunud megalinnaks, mida juhib programm nimega Psychobook. Kui müstiline viirus nimega Nõukogude Liit Psychobooki ründab, peavad CIA agendid Palmer Eldritch (Augustín Mateo) ja D.T. Gagano (Daniel Tadesse) süsteemi sisenema ja viiruse hävitama.

«Mulle tundub, et me elame täiesti virtuaalses maailmas ja keegi meist tegelikult ei tea enam, mis on reaalne, mis mitte», ütles filmi režissöör Miguel Llansó.

«Inimestel ei ole enam üht kindlat toetuspunkti, me elame konspiratsiooniteooriate tekitatud udus. Film vastandab kõikehõlmavat võimu ja üksikisikut ning peategelane Gagano kõige selle keskel ei saa millestki aru. See on reaalsuse peegeldus. Keda me peaksime usaldama, New York Times’i? Iseennast?»

Neuchateli rahvusvaheline fantaasiafilmide festival (NIFFF) on üks Euroopa suurimaid žanrifilmide festivale. Parima filmi auhinnale võistles 16 mängufilmi ning «Jeesus näitab teed kiirteele» linastused olid välja müüdud. Filmi Põhja-Ameerika esilinastus toimub juba sel nädalal Fantasia Filmifestivalil Montrealis, Kanadas, ning ka sealsed seansid on tänaseks välja müüdud. Filmi on ees ootamas mitmed festivalilinastused üle maailma.

«Jeesus näitab teed kiirteele» on 50% ulatuses üles võetud Eestis. Filmi eestipoolne tootja on Alasti Kino, filmis osalevad Eesti näitlejad Lauri Lagle, Gerda-Annette Allikas, Taavi Eelmaa, Rene Köster, paljud amatöörnäitlejad ning eestipoolne operaator on Erik Põllumaa, kunstnik Anna-Liisa Liiver, tootmisjuht Tiina Savi, produtsendid Kristjan Pütsep ja Liis Nimik.