Täna toimub Tallinna lauluväljakul tasuta Filmimuusika Suurkontsert

Kontserdil üles astuva laulja Uku Suviste sõnul on filmimuusika alati eriline. "Filmimuusika teeb eriliseks see, et lisaks laulude esitusele on vaatajate-kuulajate mälus ka olustik, keskkond ja vanemate filmide puhul ka tundelised mälestused,“ ütles Suviste. „See seab kindlasti kõrgendatud ootuse ja on ka väljakutseks laulude taasesitajatele. Filmimuusika Suurkontsert hõlmab endas väga erinevate ajastute, žanrite ning ka maade muusikat, seega usun, et kontsert tuleb äge! Tulge kuulama!"