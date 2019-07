Portaal rada7 tähistab sünnipäeva ning sulgeb oma veebilehe.

“20 aastat on väga pikk aeg – kunagi alaealisena metsavahel töllerdades muusikalehe mõtet veeretades poleks kuidagi osanud ette arvata, et sellest saab nii pikk, tähendusrikas ja sündmusterohke reis. Tegevust tagantjärgi mõtestades pole palju öelda, et oleme andnud oma panuse, et elu Eestis oleks parem. See on seda märkimisväärsem, et Rada7.ee on alati vaid vabatahtlike jõul toiminud. Tahan tänada südamest kõiki kaasamõtlejaid, panustajad, toetajaid, artiste ja korraldajaid. See on olnud uskumatult äge seiklus. Nüüd on aeg järgmiseks,” ütleb Ivo Kiviorg, Rada7.ee eestvedaja algusest lõpuni.