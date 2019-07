Tartus esilinastub Jaak Kilmi uus dokumentaalfilm

„Minu spioonist isa“ on film külma sõja spioonimängudest, mis olid asjaosalistele kõike muud kui mäng. Loo keskmes on tüdruk, kes saab 1978. aastal võimaluse sõita New Yorki, külla Nõukogude Liidu diplomaatilisel missioonil viibivale isale. Ta avastab end ootamatult suurriikide luuremängude keskelt ja peab tegema valiku, mis lõikab ta igaveseks ära oma eelmisest elust.