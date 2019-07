Andri Luup lavastab Leigol rännakut Tõnu Kõrvitsa muusikale

„Sain inspiratsiooni esmalt ühest Tõnu Kõrvitsa heliplaati kiitnud saksakeelsest arvamusloost, mis viis mu mõttele muusikast kui keelest, mis meid sageli kõnetab emakeeleüleselt. Ja see viis mu kokkupuuteni Saksas pikalt elanud ja töötanud näitleja Toomas Tähega, kellega me hakkasime hoopis dadaistlikku luulet uurima, mis pole Tõnu Kõrvitsaga pealtnäha üldse seotud. Aga dada oli seotud muuhulgas oma keele leiutamisega, mis viis omakorda mõtte tagasi Kõrvitsani, sest iga kunstnik tahab leida oma keelt ja käekirja. Nii on Tõnulgi oma mustrid, korduvad ja kordumatud, mida ta teadlikult ja alateadlikult otsib ja kasutab. See ongi kunstniku tee. Otsida korduvas kordumatut,“ kirjeldab lavastaja Andri Luup oma jõudmist Kõrvitsa ja Leigoni.

Indrek Leht: „Leigo on mulle tähenduslik paik. 1999. aastal alustasime koos Tõnu Tammega Leigo tulevärgi tegemist ning sellest kasvas välja minu kirg mängida tule ja valgusega. Peale Leigot tegin esmased tuleskulptuurid Tallinnasse, millest tänaseks on saanud valgusfestival, kus kasutusel nii elektrivalgus kui ka elava tuli. Nüüd on ring täis – me oleme Leigol tagasi ning saame taas siin müstilisel maastikul oma valgusfantaasiaid ellu viia!“

“Uute kunstivormide lisamine on olnud juba pikalt mõttes ja nüüd ongi hea meel, et laiendame Leigo nn tavapärast ampluaad. Eks Leigol on ikka olnud kontserdid vabas õhus looduse keskel, aga nüüd saab publik sõna otseses mõttes looduses muusikast läbi jalutada, või vastupidi,“ ütleb Leigo muusikafestivali peakorraldaja Tiiu Tamm augusti alguses etenduva kontsertretke kohta.

Tõnu Kõrvitsa 50ndale juubeliaastale pühendatud metsarännak "Thule mustrid" kulmineerub kontserdiga metsalaval, kus esineb keelpillikvartett ja kõlab koorimuusika.

Muuhulgas kuuleb publik rännakul Kõrvitsa järgmist repertuaari: “Hümn sinisele taevale”, “Laulud laulude laulust”, “Neli eesti vaimulikku rahvaviisi”, “Päikeselaul”, “Rändaja laul”, “Thule koraalid”, “Thule mustrid” jt.

Kontsert-etendused algavad Leigol iga päev kell 19.15 kogunemisega suure järve lavale ja kestavad umbes 3 tundi. Metsarännaku esimene osa on jalutuskäik metsarajal ja teine osa istekohtadega kontsert metsalaval.

Leigo Järvemuusika alustab oma 22. festivaliaastat ja sel aastal laieneb festival kolmele päevale, 1.-3. August. Kontserdid suurel järvel toimuvad laupäeval, 3. augustil.