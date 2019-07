Aldo Järvsoo pulmarüüd ja Tanel Veenre maskid Haapsalus

Aldo Järvsoo on oma loominguga kaunistanud naisi juba aastaid ning ka seekord on spetsiaalselt näituseks valminud luksuslikust siid-organzast pruutkleitide kollektsiooni tiivustab haldjalik ilu ja õhulisus.

Paljudele meenuvad Tanel Veenre loomingust kõigepealt kõrvamarjad, mis on vallutanud naiste südamed oma mängulise iluga. Kuid see on vaid jäämäe veepealne tipp – suur osa Tallinna vanalinna ateljeehämaruses sündivast loomingust tiirleb mööda suure ilma galeriisid ja lavasid. Nii näiteks maanduvad mitmed kosmilised pearüüd Haapsalu näitusele otse maailma kuulsama Pariisi kabaree Le Crazy Horse lavalt.