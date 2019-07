Poeetiliselt nostalgiline kriminaalsus

Leonardo Padura krimiloo «Laitmatu minevik» peategelane on elust tülpinud politseiuurija Mario Conde, keda kohtame kohe raamatu alguses tuumapohmaka seisundis. Kuid asu mehikesele ei anta, sest üleöö on kaotsi läinud tööstusministeeriumi impordi- ja ekspordiettevõtte juhataja Rafael Morin. Kuna kadunu on kommunistliku Kuuba võimuladvikusse kuuluv mees, tuleb uurijal aspiriin sisse võtta, kohv peale kallata ja tegutsema asuda.