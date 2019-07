Ministry näis ja kõlas seal nagu terrorirežiimi ja/või tuumasõja üle elanud, ent seeläbi debiilistunud ning radikaliseerinud New Kids on the Block (muljet süvendasid nende kahe artisti toonases loomingus üksteisega riimuvad laulusõnad «step by step»). Siin oli kandvat attitude’i, isikupärast imagoloogiat, väljapeetud teatraalsust ning elegantse lohakuse ja elitistliku üleolekuga teostatud novaatorlikke muusikalisi ideid. Avangardi suhe peavoolu popiga jäi kuhugi võrgutamise ja vägistamise vahepeale.

Olin vaadanud Ministry loomingu äraspidisele ilule sügavalt silma ning armunud esimesest biidist. Kellele ei meeldiks olla ühtaegu võrgutatud ja vägistatud? See on olukord, kus mitte sina ei vali endale muusikat, vaid muusika võtab sind, pilastab su maitsemeele, paiskab nende rõõmude kuristikku, mille olemasolust sul hetk varem veel aimugi ei olnud. Sest ta on sind välja valinud. See on suur privileeg, see on suur nauding, see on suur joovastus. Ja kadunud süütust saab taga nutta üksnes soovist seda samal moel kohe uuesti kaotada.