Leiame end Soulist, räämas soklikorruselt. Peretütar Ki-jung istub vetsupoti otsas, et leida wifi-võrku. Arvete maksmiseks raha ei jagu, sest pitsakarpide voltimisest saadav sissetulek sunnib piirduma vaid hädavajalikuga. Parematele päevadele vihjab kapil seisev foto pereema sportlaskarjäärist. Tulevased ootused on seotud täiskasvanud lastega, kel terendab õhkõrn võimalus pääseda ülikooli, ehkki seegi lootus on kustumas. Linna teises otsas, perekond Parkide residentsis, peesitab aias noor ema, päikeseprillid ninal, näol kergelt äraolev ilme. Koduabiline valmistab õhtusööki, ärimehest kaasa on tööl. Seega, tõeline nuclear family Korea moodi.