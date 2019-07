Tundmatu Helju Rebane. Kas viimane eesti pagulaskirjanik?

Hollandis asuva Groningeni Ülikooli soome-ugri keelte ja kultuuride professor, Eesti Teaduste Akadeemia välisliige, Tartu Ülikooli audoktor Cornelius Hasselblatt on kirjutanud oma raamatus «Ma armastasin eestlast» (2014): «Hollandi keelde jõudis ka selline autor nagu Helju Rebane, kes on Eestis täiesti tundmatu. Helju Rebane debüteeris 1986 aastal ühe väikese proosakogumikuga. Minu arust polnud need üllatava lõpuga või absurdisugemetega tavapäratud lühilood sugugi halvad. Niisiis arvustasin ma raamatukest – kusjuures väga positiivselt – Estonias. Seda arvustati muide ka Eestis, Sirbis isegi kaks korda, Keeles ja Kirjanduses, Loomingus ja päevalehtedes. Mitte iga raamatu üle ei arutletud nii ohtralt. Otsides materjali Estoniale ja endale õppematerjale, võtsin meelsasti mõne Rebase teksti, sest lühikesed ja keeleliselt mitte ülearu keerulised lood sobisid selleks suurepäraselt. Ka 1999. aastal meeldis Helju Rebane meile endiselt, nii et tõlkisime temalt veel ühe loo. See ilmus ajakirja Deus ex machina Eesti kirjandust tutvustavas väljaandes koos Viivi Luige, Jaan Kaplinski ja Andrus Kivirähu töödega.»

Vene arvustajad kiidavad eestlase väljendusrikast sõnavara. Jevgeni Skoblov, Vene Kirjandusakadeemia liige kirjutab raamatu «Kass labürindis» eessõnas: «Rebane suudab esitada ja mõista globaalset probleemi lühijutustuski. Kaks, maksimaalselt kolm fraasi ja lugeja on juba «objektis». Paar lehekülge ja lugu on lõppenud. Kiire ja särav. Järgmine lugu erineb eelmisest. Esiplaanil on tal alati huvitav, põnev idee. Paljudel lugudel on subtekst, ulme lõikub reaalsusega, tihti toimivad need paralleelselt. Ilus näide on pala «Liblikas», mis tekitab palju assotsiatiivseid pilte ja ideid hea ja kurja vahelisest suhtest, inimese vastutusest tema tegevuse eest. Helio Rebane töö teine eripära on võime rääkida lihtsalt keerulistest asjadest.»