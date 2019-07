«Seltsimees laps» tõi Pihkvast peapreemia, Kreekast eriauhinna

«Seltsimees lapse» režisöör Moonika Siimetsa rõõmustas eriti see, et parima filmi preemia üle ei otsustanud žürii, vaid vene kinopublik.

«Saada sellisel teemal tehtud filmi eest festivali peaauhind Venemaalt on minu jaoks väga suur tunnustus, olen väga tänulik Pihkva vaatajatele. Leelo lugu puudutab kõiki meid, keerulise saatusega rahvaid, ning loodan, et see inspireerib suuremale inimlikkusele ka tänases päevas,» ütles Siimets.